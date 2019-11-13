الامارات | %74.2 من الخضار والفواكه الواردة إلى دبي خالية من المبيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن %74.2 من الخضار والفواكه الواردة إلى دبي خالية من المبيدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت بلدية دبي أن نسبة الخضار والفواكه الواردة إلى دبي، الخالية من متبقيات المبيدات، تبلغ 74.2%، ودعت إلى إعداد برنامج وطني للرقابة على متبقيات المبيدات في المنتجات الغذائية.

وعرض مدير قسم الدراسات والأنظمة الغذائية ببلدية دبي، أحمد العلي خلال فعاليات مؤتمر دبي العالمي الـ13 لسلامة الغذاء، أمس، نتائج دراسة حول إجراءات الرقابة على الخضار والفواكه المستوردة، ونتائج العينات بدبي، أشار خلالها إلى أن 90% من الخضار والفواكه الطازجة في دبي مستوردة.

وأشار إلى جمع 2839 عينة من المنافذ لفحص متبقيات المبيدات، ووجد أن عدد العينات المطابقة 2107 عينات، مشيراً إلى أن أكثر أنواع الخضار غير المطابقة كانت الطماطم والبامية والباذنجان والفلفل الأخضر، بينما كان من الأنواع غير المطابقة في الفواكه الجوافة والخوخ والفراولة.

وذكر أن عدد المبيدات التي تخضع للتحليل من قبل بلدية دبي يبلغ 262 مبيداً، فيما يبلغ العدد الذي يتم تحليله من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة 500 مبيد.

وتحدث العلي عن إجراءات الرقابة على الخضار والفواكه المستوردة من قبل بلدية دبي، مؤكداً التدقيق على المستندات المرافقة للشحنة، والتي تتضمن الشهادة الصحية، ونتائج الفحوص المخبرية، مع الكشف الظاهري للخضار والفواكه، وجمع العينات لفحص متبقيات المبيدات، وفق عوامل عدة، منها كميات الخضار والفواكه المستوردة عبر منافذ الإمارة، والموسم الإنتاجي، والنتائج السابقة المتوافرة من الدراسات المسحية للعينات، والإخطارات الغذائية الواردة على بعض الأنواع، مثل الجوافة والشمام والبطيخ.

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كما تحدث عن آلية جمع عينات الخضار والفواكه، مؤكداً أن مفتشي المنافذ يحددون العينات، وتشمّع الحاويات، ويجمع الفريق المختص العينات، ثم يتم تحليل العينات لفحص متبقيات المبيدات في مختبر دبي المركزي، وفي حال ظهور نتائج موجبة يتم التعامل مع الشحنة المستوردة بحسب الإجراءات المعتمدة، لافتاً إلى أن الأمر قد يصل إلى إعادة الشحنة إلى بلد المنشأ.

وشدّد العلي على ضرورة توحيد إجراءات الرقابة على الخضار والفواكه في منافذ الدولة، وتحديد معايير وطرق الفحص، وتوعية الشركات المستوردة بالإجراءات والاشتراطات الخاصة باستيراد الخضار والفواكه، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركات المخالفة، وتعزيز الرقابة من المصدر من خلال زيارة الجهات الرقابية في بلد المنشأ، واعتماد مختبرات في بلد المنشأ، وتشجيع الإنتاج المحلي من الخضار والفواكه، بالاعتماد على التقنيات الحديثة.

ورش عمل

يشهد المؤتمر الذي تنظمه بلدية دبي إقامة مجموعة متميزة من الفعاليات المتنوعة، منها تنظيم ورش العمل والندوات العلمية التي تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز المستجدات والتطورات في مجال سلامة الغذاء، ومناقشة سبل الوصول إلى أعلى المعايير التي تضمن تحقيق الأهداف في هذا المجال، بمشاركة نخبة من المحاضرين والخبراء والمتخصصين في مجال المحافظة على سلامة الأغذية، من أكثر من 55 دولة حول العالم.

وقال المدير التنفيذي لقطاع البيئة والصحة والسلامة ببلدية دبي، خالد شريف العوضي: إن ورش العمل والندوات التثقيفية، والحلقات النقاشية، التي يتم تنظيمها ضمن فعاليات المؤتمر، تسهم في استشراف الحلول الفعّالة للتحديات المتعلقة بمجال سلامة الغذاء، حيث تحرص البلدية على تعزيز إسهام المؤتمر كل عام في تقديم رؤى مستقبلية، تؤكد مكانة دبي كمدينة تتوافر فيها أعلى المعايير العالمية في مجال سلامة الأغذية.