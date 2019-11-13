الامارات | شرطة أبوظبي تكافح الاتجار في البشر بالتنسيق مع «إيواء»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تكافح الاتجار في البشر بالتنسيق مع «إيواء» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مذكرة تفاهم مع مراكز «إيواء» ضحايا الاتجار في البشر، بشأن التنسيق والتعاون المشترك بين الجهتين في بلاغات وقضايا الاتجار في البشر، والمشاركة من أجل الوصول إلى مجتمع خالٍ من جرائم الاتجار في البشر كافة.

وبموجب المذكرة يتم التعاون من خلال إجراء الفحوص الطبية للضحايا، وتنفيذ المشروعات التي تعود بالنفع على ضحايا الاتجار في البشر، لتعزيز سمعة دولة الإمارات في مجال إيواء ورعاية وتأهيل الضحايا، محلياً وإقليمياً ودولياً.

وقّع المذكرة من شرطة أبوظبي، مدير قطاع الأمن الجنائي، العميد محمد سهيل الراشدي، ومن جانب «إيواء»، مدير عام مراكز إيواء ضحايا الاتجار في البشر، سارة إبراهيم شهيل.

وحضر مراسم التوقيع مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، العميد عمران أحمد المزروعي، ورئيس قسم الاتجار بالبشر، الرائد حمد حياض الكتبي.