الزيودي: الإمارات تولي ملف الصحة الحيوانية اهتماماً بالغاً

دبي (الاتحاد) قال معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة: «إن دولة الإمارات في إطار التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وبالأخص المتعلقة بالصحة والحياة على البر، وضمن استهدافها تحقيق الاستدامة على مستوى القطاعات كافة، تولي ملف الصحة الحيوانية اهتماماً بالغاً لما له من ارتباط مباشر على الصحة العامة والإنسان والبيئة، حيث أقرت منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين المنظمة للتعامل مع الحيوانات، ورفع معدلات حمايتها وسلامتها».

وأضاف معاليه: «كما تشمل جهود الدولة العمل بشكل حثيث على خفض معدل الإصابة بالأمراض الحيوانية، أو انتقال مسبباتها إلى الإنسان أو الحيوانات الأخرى، وذلك عبر تنظيم عملية الاستيراد، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية عبر منافذ الدولة وتطوير الخطط الوطنية للسيطرة والقضاء على الأمراض، وتعزيز المنظومة البحثية المتخصصة والتشخيصية، وإنشاء شبكة من المختبرات الفنية عالية الكفاءة». جاء ذلك، لدى افتتاح معاليه فعاليات الدورة الـ 15 من مؤتمر اللجنة الإقليمية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية لمنطقة الشرق الأوسط، والذي تستضيفه العاصمة أبوظبي.

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