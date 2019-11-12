لطيفة بنت محمد تثمن انعقاد مؤتمر الطفولة الخليجي في وطن التسامح

دبي (وام) أكدت حرم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم - راعية جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة بدبي، أن انعقاد وتنظيم جائزة مؤتمر الطفولة الخليجي الرابع تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيسة الجائزة تحت شعار «طفولة مبدعة في وطن التسامح» خطوة فعالة ورائدة لتكملة ومواصلة حلقات احتضان هموم وقضايا وتحديات الطفولة الخليجية عبر أربعة مؤتمرات متنوعة وفاعلة.

واعتبرت سموها أن مما يميز هذا المؤتمر تزامنه مع عام التسامح واحتفالات البلاد باليوم الوطني المجيد، واختتام حصاد موسم الإبداع 21 عاماً من الإنجاز والتميز «الموسم 21»، حيث يأتي كحلقة أساسية ومضيئة لترسيخ القيم الإيجابية للتسامح والتي ستساهم بفاعلية في بناء جيل حضاري واعد مزود بقيم التسامح والإبداع والابتكار والتميز.

ودعت سموها الخبراء والاستشاريين والتربويين والمؤسسات الاجتماعية التي تعنى بشؤون الطفولة وإبداعاتها والآباء والأمهات والأسر والجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات الإعلامية وبيوتات الخبرة والمراكز الاستشارية للحضور والمشاركة في فعاليات المؤتمر لتعزيز ودعم شعاره العميق والذي فحواه «طفولة مبدعة في وطن التسامح» من فرضية مفادها «التسامح أساس النجاح»، لاسيما وأن مؤتمر الطفولة الخليجي الرابع يضم بين دفتيه موضوعات مهمة تعزز من قيم التسامح والتعليم في المجتمع وترسخ القيم الإعلامية الفاضلة من منظور حضاري، إضافة إلى التسامح من أجل الوطن من منظور إنساني خالص من خلال مجموعة وكوكبة من الخبراء والاستشاريين في مجال إبداعات الطفولة.

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