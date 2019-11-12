الرئيس الفرنسي يمنح مسؤولين إماراتيين وسامي "جوقة الشرف الوطني"و"الاستحقاق"

منح فخامة إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا، كلا من سعادة الفريق الركن جمعه أحمد البواردي الفلاسي مستشار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسعادة اللواء الركن عبيد راشد جمعة الحصان الشامسي مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وسام جوقة الشرف الوطني برتبة ضابط، ووسام الاستحقاق برتبة ضابط، على التوالي.

وجاء منح سعادة الفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي، "وسام جوقة الشرف الوطني برتبة ضابط " تقديراً لجهوده في تحقيق التعاون الفرنسي الإماراتي خلال فترة توليه منصب قائد القوات البرية الإماراتية.. فيما جاء منح سعادة اللواء الركن عبيد راشد جمعة الحصان الشامسي "وسام الاستحقاق برتبة ضابط " تقديراً لجهوده في تحقيق التعاون الفرنسي الإماراتي خلال فترة توليه منصب قائد القوات الخاصة الإماراتية.

جرى تسليم الوسامين خلال حفل أقامته سفارة الجمهورية الفرنسية في أبوظبي، أمس بحضور مجموعة من أعضاء السلك الدبلوماسي والعسكري بالدولة.