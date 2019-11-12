منصور بن زايد يستقبل وزير الطاقة الكازاخي

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في قصر الوطن، اليوم الثلاثاء، معالي قانات بوزيمبايف وزير الطاقة في جمهورية كازاخستان.
جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، وسبل تطوير التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
حضر اللقاء سعادة راشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي .
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