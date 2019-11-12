الامارات | "الأرصاد": أمطار خفيفة خلال عطلة نهاية الأسبوع

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار خفيفة خلال عطلة نهاية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً، صحواً إلى غائماً جزئياً أحياناً، لافتاً إلى احتمال ظهور بعض السحب الركامية على البحر والجزر غرباً، فيما يظل يوم الخميس صحواً إلى غائماً جزئياً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة أحياناً على بعض المناطق الغربية.

وأشار المركز إلى أن طقس يوم الجمعة المقبل سيكون صحواً بوجه عام، يصبح غائماً جزئياً إلى غائماً آخر الليل حتى صباح السبت، على الجزر وبعض المناطق الغربية، متوقعاً أن يكون غائماً جزئياً إلى غائماً على بعض المناطق، وتظهر بعض السحب الركامية، مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة على الجزر وبعض المناطق الساحلية الغربية، بينما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، لتتراوح من 18 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج، يضطرب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

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