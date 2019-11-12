محمد بن راشد: الإمارات بلد العلم والعلماء وأصحاب المواهب ورواد التغيير

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الثلاثاء، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بلد العلم والعلماء وأصحاب المواهب ورواد التغيير.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" "احتفلنا بالدفعة الأولى من العلماء والباحثين والأطباء الذين تم منحهم الإقامة الذهبية الدائمة بالدولة وعددهم 2500 عالم وباحث ومبتكر ومستثمر ... نرحب فيهم معنا وبيننا .. ونقول للجميع الإمارات بلد العلم والعلماء وأصحاب المواهب ورواد التغيير".