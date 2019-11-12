الامارات | شرطة رأس الخيمة: 2059 مكالمة و74 دورية خلال الأمطار

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة: 2059 مكالمة و74 دورية خلال الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بتعاون أفراد الجمهور مع الشرطة خلال فترة هطول الأمطار في اليومين الماضيين، حيث شهدت الإمارة هطول أمطار غزيرة الأمر الذي دعا القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إلى رفع مستوى الجاهزية والإعلان عن الاستعداد التام لمواجهة أي طارئ محتمل، كما قامت بتوزيع 74 دورية مرورية وتكثيف الدوريات وسيارات الإسعاف والإنقاذ وفرق الطوارئ لحصر الأضرار وتقديم العون والدعم اللازم لضمان سلامة أرواح الجمهور وتحقيق أعلى معدل لسرعة الاستجابة، مناشدة الجمهور بضرورة توخي الحيطة والحذر اثناء هطول الأمطار مؤكدةً أهمية متابعة النشرة الجوية وتلقي معلومات الحالة الجوية والطقس من المصادر الرسمية.

ومن جانبه، أوضح العميد سالم سلطان الدرمكي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة بالإنابة، أن عمليات شرطة رأس الخيمة قد تلقت مجموع 2059 مكالمة واردة أثناء فترة هطول الأمطار الغزيرة في مختلف مناطق الإمارة، منها مكالمات تتعلق بمركبات عالقة ومتعطلة نتيجة تجمع مياه الأمطار في الطرقات، مشيراً إلى أن غرفة العمليات على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وأنها تستقبل كافة الاستعلامات والمكالمات على مدار اليوم، شاكراً الجمهور على تعاونهم والتزامهم بالتعليمات و قوانين السير والمرور.

وأضاف العميد سالم الدرمكي، أن جميع الفرق المعنية بإشراف ضباط أكفاء يحرصون على التواجد الميداني لمباشرة العمل بأنفسهم وتوفير كل سبل الراحة والأمان للجميع من خلال متابعة الأحوال أولاً بأول، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القائد العام لشرطة رأس الخيمة، وتحقيقاً لأهداف وزارة الداخلية الإستراتيجية في جعل الطرق أكثر أمناً وأماناً وتقديم أعلى مستوى من الخدمات وفقاً لمعايير الجودة والكفاءة، مؤكداً بأن فترة هطول الأمطار خلال اليومين الماضيين لم تشهد ولله الحمد اي خسائر بشرية او اصابات ولاتوجد اي حوادث بليغة، كما أن شرطة رأس الخيمة لديها خط ساخن مع الجهات المعنية بحالة الطقس وتقوم باصدار نشرات توعوية لحظية على مدار الساعة في كافة حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي تشرح من خلالها تقلبات الطقس وأوضاع الحالة الجوية والطرق.