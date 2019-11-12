كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن طيران الإمارات تحذر عملاءها من استطلاع مزيف

أكد متحدث باسم طيران الإمارات أن هناك نشرة إخبارية مزيفة يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني تطلب من المستخدمين المشاركة في استطلاع للرأي، يتبعه طلب لتبادل تفاصيل بطاقة الائتمان.

ويحاكي مرسلو هذه النشرات عناصر التصميم المميزة لخطوط طيران الإمارات في الرسالة الإخبارية، من الخط إلى الصور المستخدمة.

ويعد البريد الإلكتروني بمكافآت مالية تبلغ 800 درهم بالإضافة إلى 3000 نقطة من برنامج الولاء التابع لطيران الإمارات (سكاي واردز) للمشاركين في الاستطلاع.

وبعد المشاركة في الاستطلاع يطلب مرسلو البريد العشوائي تفاصيل بطاقة الائتمان للمضي قدمًا في العملية.

عنوان البريد الإلكتروني هو [email protected] وهو غير متسق مع عنوان الرسائل الإخبارية لخطوط طيران الإمارات، بحسب غلف نيوز.

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وأصدرت طيران الإمارات بيانًا يوم الاثنين قالت فيه: “في 8 نوفمبر، علمنا بحملة تصيد تحاكي رسائل البريد الإلكتروني التسويقية لشركتنا، حيث طُلب من المستلمين إكمال مسح زائف وتقديم تفاصيل بطاقات الائتمان الخاصة بهم مقابل تذاكر سفر مجانية وأميال سفر”.

وأضاف: “اتخذ فريق الأمن السيبراني التابع لنا إجراءات فورية لإيقاف الموقع، وأبلغنا السلطات المعنية بالحادث. لقد أعلمنا العملاء الذين يتصلون بمراكز الاتصال الخاصة بنا بعدم الرد على رسائل البريد الإلكتروني المخادعة، وقمنا بتزويدهم بمعلومات حول كيفية حماية حساباتهم ومعلوماتهم الشخصية. وإذا كان أي عميل يشك في أنه قد تم اختراق حسابه، فيمكنه زيارة https://emirates.com/security لمزيد من المعلومات”.