كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| اصطياد سمكة ضخمة بوزن 26 كيلو في الإمارات

تم اصطياد سمكة ضخمة يصل وزنها إلى 26 كيلوغراما بطول يصل إلى طول رجل في رأس الخيمة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

واختيرت سمكة الماكريل التي يبلغ وزنها 26 كيلوجرام كأكبر سمكة يتم صيدها هذا الأسبوع. وتبلغ قيمتها حوالي 1000 درهم.

وفي مقطع فيديو ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية السمكة الضخمة إلى جانب اثنين من الصيادين.

ويوضح الفيديو أيضًا عملية وزن السمكة والتحقق من وزنها بشكل دقيق، بحسب خليج تايمز.