الامارات | «طرق دبي» تطرح لوحات مميّزة فئة (U)

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تطرح لوحات مميّزة فئة (U) والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي، للمرة الأولى، إطلاق الرمز (U) للوحات المركبات، التي تحمل أرقاماً مميزة ثلاثية ورباعية وخماسية، وذلك عبر بيعها من خلال الموقع الإلكتروني (rta.ae)، ومراكز إسعاد المتعاملين، ومزودي الخدمة، اعتباراً من الأحد المقبل.
وأفاد مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في الهيئة، جمال السادة، بأن المؤسسة تحرص على طرح فئات جديدة، تأتي بناء على الترتيب الأبجدي، وتتماشى أيضاً ومتطلبات الجمهور، لذلك قررت المؤسسة طرح الفئة الجديدة (U) في 17 نوفمبر الجاري، بأرقام لوحات مميزة، وإتاحة فرصة شرائها لراغبي اقتناء لوحات المركبات مباشرة.
وأوضح أنه يتم شراء أرقام لوحات الفئة (U) بطريقة مباشرة، من خلال الموقع الإلكتروني (rta.ae)، ومراكز إسعاد المتعاملين، ومزودي الخدمة، في عموم إمارة دبي.
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