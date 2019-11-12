الامارات | «الطوارئ والأزمات» تحذّر من استخدام الهواتف أثناء التقلبات الجوية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الطوارئ والأزمات» تحذّر من استخدام الهواتف أثناء التقلبات الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الأفراد من استعمال الهاتف الخلوي أثناء تقلبات الطقس، تجنباً من خطر الصواعق الرعدية، داعية إلى ‏الابتعاد قدر الإمكان عن الطرقات التي تغمرها المياه، وعدم المجازفة عند تقلب الأجواء، وكذا الابتعاد عن مياه الأمطار والأجسام المعدنية.

ونصحت الأفراد في حالة وجود الرعد بعدم الوقوف تحت الأشجار، أو البقاء في الخارج أو في الأماكن المرتفعة.

وكانت مناطق عدة في الدولة تأثرت خلال اليومين الماضيين بحالة عدم استقرار جوي، حيث شهدت هبوب رياح شديدة قوية السرعة، وأمطاراً غزيرة، خصوصاً على السواحل والمناطق الشمالية والشرقية.

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ودعت الهيئة الجهور إلى متابعة الحالة الجوية عبر القنوات الرسمية، وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة عند هطول الأمطار وانخفاض معدل الرؤية، وتوخي الحيطة أثناء القيادة في الأجواء الماطرة، والتأكد من تشغيل الأضواء الأمامية، وترك مسافة بين المركبات، وعدم السرعة.

وذكرت الهيئة ضمن «دليلك في الحالات الطارئة» أنه في حال حدوث عاصفة رعدية يجب التصرف بوعي والبحث عن ملاذ أكثر أمناً، وتجنب الاقتراب من الأجسام المعدنية أو الاحتماء تحت شجرة عالية.

من جهتها، وجهت شرطة أبوظبي مجموعة من النصائح لقائدي المركبات في التقلبات الجوية، من أهمها خفض السرعات إلى 80 كلم/‏‏‏‏ساعة، وترك مسافة أمان كافية، وتجنب الضغط الفجائي على الفرامل، ومتابعة النشرة الجوية للاطلاع على أحوال الطقس، والتقيد بالتعليمات الوقائية من خلال منظومتها الذكية.