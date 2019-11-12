الامارات | «الأرصاد»: اضطراب في بحر عمان اليوم وغداً

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: اضطراب في بحر عمان اليوم وغداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس اليوم، صحواً إلى غائم جزئياً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مع ظهور السحب على بعض المناطق الغربية، لافتاً إلى أن سرعتها تراوح من 20 إلى 30 كم/‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏س على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط يضطرب أحياناً في بحر عمان.

وبحسب المركز، تتعرض الدولة لامتداد منخفض جوي سطحي على المناطق الشمالية والشرقية، وامتداد مرتفع جوي على المناطق الغربية، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأشار المركز إلى أن الطقس غداً سيظل صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع إمكانية ظهور بعض السحب الركامية أقصى الغرب، بينما تبقى الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، لتراوح سرعتها ما بين 18 إلى 30 كم/‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏س على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسطاً يضطرب أحياناً في بحر عمان.

وعن حالة الطقس يوم الخميس المقبل، أفاد المركز بأنه سيظل صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق الشرقية والغربية، مشيراً إلى أن الرياح ستظل جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح من 16 إلى 26 كم/‏‏س، تصل إلى 36 كم/‏‏س على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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وتوقّع المركز أن يصبح طقس يوم الجمعة المقبل، صحواً بوجه عام، يصير غائماً جزئياً آخر الليل حتى صباح السبت، خصوصاً على الجزر وبعض المناطق الغربية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح سرعتها من 16 إلى 26 كم/‏‏س، تصل إلى 36 كم/‏‏س على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

- الرياح تبقى جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية

خفيفة إلى معتدلة السرعة.