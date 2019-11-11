رئيس جزر القمر يشيد بدعم الإمارات لمسيرة التنمية في بلاده

موروني (وام) استقبل فخامة عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة سعيد محمد سعيد مرشد المقبالي سفير الدولة لدى جمهورية جزر القمر المتحدة.

وثمن فخامته - خلال اللقاء - الدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات إلى بلاده لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، عبر إطلاق العديد من المشاريع التنموية الهامة التي تخدم المجتمع المحلي في قطاعات الإسكان والطاقة الكهربائية والمياه والرعاية الصحية والتعليم.

وحمل فخامة الرئيس غزالي، السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، متمنياً المزيد من التقدم للعلاقات التي تربط البلدين.

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