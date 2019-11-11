الحبس والإبعاد لأصحاب «الملح الفاسد»

تحرير الأمير(دبي)

قضت محكمة جنايات دبي، أمس، بحبس آسيويين 3 أشهر، وتغريم كل منهما 5000 درهم، وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وذلك بعد إدانتهما بتهمة عرض رشوة قدرها 3000 درهم على موظف عام (مراقب أول لدى إحدى الهيئات الخيرية بالدولة ومسؤول مستودعاتها بدبي), لتمرير وقبول تبرع من أحد المحسنين عبارة عن شحنة ملح فاسد وغير صالحة للاستخدام تبلغ 150 طناً.

ووفق أوراق القضية، فإن المتهم الأول طلب من المتهم الثاني «بائع» التخلص من شحنة ملح فاسد منتهي الصلاحية نحو 150 طناً وبيعها بأي سعر ممكن، مقابل عمولة قدرها نصف درهم على كل جوال من الشحنة وعددها 3200 جوال، حيث إنها تشغل مكاناً كبيراً في المستودع الذي يريد إخلاءه لشحنة جديدة، وذلك بعد فشله في بيعها للتجار لوجود تاريخَي صلاحية مطبوعين على العبوات. وعليه قام المتهم الثاني بالتواصل مع أحد فاعلي الخير عارضاً عليه بيع الجوال بأربعة دراهم، فقبل المتبرع بشرط عرض عينة من الشحنة لإحدى الجهات الخيرية بالدولة، وبفحصها من الجهة الأخيرة تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. ومن ثم توسط المتهم الثاني بين المتهم الأول والموظف «المُبلغ» وعرض على الأخير رشوة قدرها 3000 درهم مقابل التغاضي عن مواصفات الشحنة، وقبولها كتبرع من فاعل الخير.