العين ( الاتحاد) نظمت جمعية المؤازرة الإماراتية لمرضى السرطان بالتعاون مع مستشفى ميديكلينيك، محاضرة خيرية بعنوان «قطرة عسل» لدعم مرضى السرطان تناولت مشاكل الحياة الزوجية ولغة الحوار بين الشريكين، قدمها الدكتور المستشار محمد المرزوقي على مسرح مكتبة زايد المركزية في العين.

وأكد محمد خميس الكعبي مدير الجمعية على أهمية هذه المحاضرات الاجتماعيـة التي تهتم بكيفية صناعة السعادة الزوجية والعلاقات الأسرية وتهيئة الشباب لتحمل مسؤولياتهم الزوجية.

كما تحدث الدكتور المرزوقي عن أسس الزواج الناجح وحالات الرضا والسعادة التي تعين الزوجين على تخطي صعوبات الحياة، مشدداً على أهمية التفاهم بين الطرفين واعتبار الزوجة كرفيقة الدرب تحتاج الكلمة الحلوة، وتبحث عن مراعاة شعورها، معتبراً أن الزوجة عليها أن ترد التحية بأفضل منها والتودد للزوج ومعرفة ما يحبه وما يكرهه.

وقد أقيم على هامش المحاضرة معرض للكتاب الخيري شارك فيه عدد من المؤلفين والشعراء يعود ريعه لدعم المرضى والمحتاجين والمبادرات لإنسانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «قطرة عسل» لدعم مرضى السرطان في العين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.