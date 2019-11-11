الشعفار يترأس اجتماع اللجنة العليا للأمن الداخلي

دبي (الاتحاد)

ترأس الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، رئيس اللجنة العليا للأمن الداخلي، الاجتماع الدوري للجنة في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور القادة والمديرين العامين أعضاء اللجنة، وعدد من كبار الضباط في وزارة الداخلية.

جرى خلال الاجتماع الذي يأتي ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى ضمان الاستعداد والجاهزية لمواجهة الأحداث، استعراض الجهود والإجراءات التي تم العمل بها نتيجة تأثر بعض المناطق الساحلية بالمنطقة الشرقية بالحالة المدارية الناجمة عن «إعصار كيار» نهاية الشهر الماضي، حيث تعاملت الجهات المختصة بكفاءة ومهنية عالية مع الحدث، ما ساهم في تعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي، مشيداً بالجهود المبذولة من فرق العمل من جميع الجهات والمؤسسات المعنية.

وفي سياق آخر، اجتمع الفريق سيف عبد الله الشعفار مع أعضاء من اللجنة العليا لتمرين أمن الخليج العربي 2، بحضور اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات بالوكالة، والعميد العميد الركن الدكتور علي سالم الطنيجي، مدير عام العمليات المركزية الاتحادية بوزارة الداخلية، حيث اطلع على التحضيرات والاستعدادات الجارية لتنظيم تمرين أمن الخليج العربي 2 المزمع تنفيذه في الدولة العام المقبل 2020.