بدء التسجيل في «ستارت إيه دي» لريادة الأعمال للشباب

أبوظبي (وام)

أعلنت منصة «ستارت إيه دي»، مسرعة الأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي والمدعومة من شركة «تمكين» والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، بدء استقبال طلبات التسجيل على النسخة الثالثة من برنامجها الخاص بريادة الأعمال للشباب.

ويسعى البرنامج الذي يستهدف الطلاب الحاليين والخريجين الحديثين في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لتحويل أفكارهم إلى حلول عملية ملموسة.

وسيتم تقديم جوائز مالية بقيمة 5,000 دولار للفرق المتميزة، كما ستتأهل الفرق أيضاً للحصول على «جائزة التأثير الوطني» بقيمة 10 آلاف دولار مقدمة من «صندوق الوطن»، ويمكن تقديم طلبات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني youth.startAD.ae حتى 16 يناير 2020.

وسينطلق البرنامج المتخصص خلال شهر الإمارات للابتكار في فبراير 2020، حيث سيستقبل ما يصل إلى 15 فريقاً للمشاركة في فعالياته.

وسيخوض المشاركون في تفاصيل عالم الأعمال الإماراتي على مدار ثلاثة أشهر عبر تدريبات عملية، تتناول موضوعات التنمية والتطور واستكشاف الأسواق.

وسيتعلم المشاركون تطبيق أفكارهم في إطار عملي واقعي وتنسيق حلولهم تبعاً لحاجات العملاء والفعاليات، بالإضافة إلى التحقق من فعالية نموذج أعمالهم، واستكشاف الفرص المستقبلية في السوق.

وسيختتم البرنامج أعماله عبر فعالية خاصة ستقام في أبريل العام القادم، والتي من المقرر أن يستعرض خلالها المشاركون أفكارهم أمام لجنة تحكيم تضم شخصيات بارزة في المجال.

وقالت روبين برازيل، مديرة منصة «ستارت إيه دي»: «تستهدف (ستارت إيه دي) تشجيع الشباب على الاستفادة من البيئة الملائمة لريادة الأعمال التي توفرها دولة الإمارات، والنظر إلى ريادة الأعمال كمسيرة مهنية قابلة للتطبيق على المدى الطويل وكوسيلة فعالة لرد الجميل إلى المجتمع الإماراتي، من خلال إتاحة المزيد من الوظائف وتوليد الإيرادات الوفيرة، والمساهمة في البيئة التنافسية في السوق المحلي».

وسيتلقى برنامج «ريادة الأعمال للشباب 2020» الدعم من مجموعة من الشركاء، منهم «شركة أبوظبي الوطنية للمعارض»، الصندوق الخيري الخاص «صندوق الوطن»، وكالة ريادة الأعمال الاجتماعية «إدامة»، كلية تاندون للهندسة بجامعة نيويورك، ومركز «ليزلي إي-لاب» لريادة الأعمال التابع لجامعة نيويورك والواقع في ساحة واشنطن في نيويورك.