78 مشروعاً تنموياً لـ«دار البر» في تايلاند والفلبين

دبي: (الاتحاد) زار وفد يمثل جمعية دار البر كلا من مملكة تايلاند وجمهورية الفلبين، مؤخراً، في مهمة عمل استمرت 16 يوماً، وتركزت على زيارات ميدانية لتفقد وبحث مدى جودة 78 مشروعاً خيرياً وإنسانياً وتنموياً، تنفذها الجمعية في البلدين، بفضل تبرعات ومساهمات أهل الخير والإحسان في الإمارات.

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