19 مليون درهم مساعدات «إسلامية دبي» في 3 أشهر

دبي (الاتحاد) أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تقديم مساعدات إنسانية في كل من قطاعات التعليم والصحة والإسكان وتفريج كربة وحالات إنسانية مختلفة أخرى بقيمة إجمالية بلغت 19,159,636 درهماً خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأشار التقرير الصادر من قطاع العمل الخيري بالدائرة إلى أن العدد الإجمالي للمستفيدين من هذه المساعدات من المواطنين وغير المواطنين بلغ 57,312 مستفيداً، حيث بلغ إجمالي المساعدات المقدمة للمستفيدين من المواطنين 9,225,953 درهماً، توزعت على حالات إنسانية كتفريج كربة بلغت 7,209,740 درهماً، ومساعدات الإسكان بقيمة 1,917,213 درهماً، والإيجار بقيمة 99,000.

بينما بلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها الدائرة للمستفيدين من غير المواطنين إلى 3,171,611 درهماً توزعت على قطاع الصحة بقيمة 756,798 درهماً، وتفريج الكربة بقيمة 199,500 درهم، والإيجار 40,000 درهم، فيما تم صرف باقي قيمة المساعدات في مجالات إنسانية أخرى.

وأفاد أحمد درويش المهيري، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري، أن الدائرة تحرص على تنمية أعمالها ومبادراتها الإنسانية والخيرية استجابةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي عبر عنها في البند التاسع من وثيقة الخمسين بتحقيق نمو سنوي في الأعمال الإنسانية يعادل ويواكب نمونا الاقتصادي.

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