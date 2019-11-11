440 مليون درهم برامج ومشاريع «الهلال» في إندونيسيا

أبوظبي (وام)

بلغت قيمة البرامج الإنسانية والعمليات الإغاثية والمشاريع التنموية التي نفذتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في إندونيسيا منذ عام 1993 وحتى الآن، 440 مليوناً و44 ألفاً و859 درهماً.

وافتتحت «الهيئة» مؤخراً، بالتنسيق مع سفارة الدولة في جاكرتا، عدداً من المشاريع الجديدة، ضمن جهودها التنموية على الساحة الإندونيسية، تضمنت إنشاء وصيانة 42 وحدة سكنية للأسر الضعيفة في منطقة سينجاساري بوروكيرتو في جاوة الوسطى، وتكفلت بسداد قيمة إمدادات الكهرباء لـ 70 منزلاً لمدة عام، إضافة إلى إنارة الطرق الرئيسة في المنطقة بالطاقة الشمسية.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر، أن «الهيئة» تولي اهتماماً خاصاً للوضع الإنساني على الساحة الإندونيسية، بتوجيهات القيادة الرشيدة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر، وقال: إن سموه يوجه دائماً بتبني المشاريع التنموية الحيوية ذات الأثر المباشر على تحسين الخدمات الضرورية في المناطق المضطربة والأقل حظاً من مشروعات التنمية والإعمار.

وتابع الفلاحي: «بفضل هذه الرؤية المتقدمة والشاملة لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان فيما يخص العمل الإنساني والتنموي طويل الأجل، تمكنت هيئة الهلال الأحمر من ابتكار حلول ناجعة للكثير من القضايا الإنسانية التي ظلت تؤرق المجتمع الإنساني الدولي»، منوهاً بأن إندونيسيا شهدت كوارث إنسانية عديدة، أشدها وطأة كانت كارثة تسونامي التي لا تزال تداعياتها ماثلة على أرض الواقع.

وقال: إن «الهيئة» بذلت جهوداً مكثفة خلال السنوات الماضية لدرء الآثار المترتبة على حجم الكارثة.

وذكر أمين عام «الهلال الأحمر»، أن «الهيئة» نفذت عدداً من المشاريع التنموية الرائدة التي ساهمت في تأهيل البنية التحتية التي دمرتها الكوارث في إندونيسيا، وذلك من خلال إنشاء عدد من المدن السكنية، ودور الأيتام والعيادات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة، مؤكداً أن هذه المشاريع تأتي في إطار حرص «الهيئة» على مساندة المتأثرين، وتحسين ظروفهم الإنسانية، ومساعدتهم على استعادة نشاطهم، وتعزيز قدرتهم على تجاوز ظروفهم الطارئة.

وأكد أن جهود «الهيئة» الإنسانية والتنموية على الساحة الإندونيسية مستمرة منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي ولم تبدأ مع حدوث الكوارث الأخيرة، بل تواجدت «الهيئة» هناك منذ أكثر من عقدين من الزمان، حيث تسهم بقوة في تعزيز قدرة الضعفاء والمحتاجين على مواجهة ظروف الحياة الصعبة.

يذكر أن تكلفة المشاريع الإنشائية والتنموية التي نفذتها هيئة الهلال الأحمر، خلال السنوات الماضية، بلغت 384 مليوناً و147 ألفاً و934 درهماً، وبلغت قيمة العمليات الإغاثية 23 مليوناً و445 ألفاً و725 درهماً، فيما بلغت تكلفة برامج كفالة الأيتام 22 مليوناً و89 ألفاً و447 درهماً، وبلغت تكلفة المساعدات المقطوعة والبرامج الموسمية «رمضان والأضاحي» 10 ملايين و361 ألفاً و753 درهماً.