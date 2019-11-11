«مساندة» تُشيّد 4 رياض أطفال بأبوظبي والعين بـ167.1 مليون درهم

أبوظبي (الاتحاد)

باشرت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، أعمال تشييد 4 رياض أطفال تمثل المرحلة التاسعة من المجموعتين الأولى والثانية ضمن برنامج مدارس المستقبل، وذلك في منطقة الفلاح ومدينة الرياض بأبوظبي ومنطقتي اليحر والبطين بمدينة العين، وتنفذ هذه المشاريع بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة.

وتُشيِّد شركة «مساندة» رياض الأطفال الجديدة على مساحة بناء إجمالية تتجاوز الـ 40 ألف متر مربع، بتكلفة تبلغ 167.1 مليون درهم، وأشارت إلى أن الطاقة الاستيعابية الإجمالية لرياض الأطفال الـ 4 تبلغ نحو 1440 طفلاً وطفلة، بسعة 360 لكل روضة.

وصممت الشركة جميع مباني رياض الأطفال الجديدة طبقاً لمعايير نظام استدامة بدرجة لؤلؤتين للمباني المستدامة والمصنفة من دائرة التخطيط العمراني والبلديات، والتي تسهم في رفع كفاءة الاستخدام، مؤكدة حرصها على مراعاة متطلبات الاستدامة البيئية، والمحافظة على موارد الطاقة المتعددة.

وأوضحت أن كل روضة تتكون من مبنى يتضمن طابقاً أرضياً يحتوي على 18 فصلاً دراسياً، بالإضافة إلى بهو لاستراحة الطلاب، ومكاتب الجهازين الإداري والتعليمي، ومساحات للألعاب ومسطحات خضراء، إلى جانب مواقف للسيارات والحافلات.

وتابعت: يأتي العمل بإنشاء وتشييد الرياض الجديدة في إطار برنامج مدارس المستقبل الذي يتوافق مع أفضل الممارسات والمواصفات، سواء من حيث تصميم الصفوف المدرسية والقاعات متعددة الاستخدام أو من حيث البيئة المناسبة والجاذبة للتعليم التي تتوافق مع احتياجات أجيال المستقبل.

وتطرقت إلى أن فرق العمل من مهندسين واستشاريين وعمال يبذلون قصارى جهدهم بكل تفانٍ وإخلاص بالعمل على مدار الساعة لإنجاز أعمال تشييد الرياض الجديدة كافة في وقت قياسي لن يتجاوز 12 شهراً، وذلك وفق الخطة الموضوعة والمعتمدة للتنفيذ والإنجاز مع الالتزام بأرقى المواصفات وأعلى المعايير العالمية.

وتعتزم «مساندة» تزويد الرياض الجديدة بأحدث الأنظمة الكهروميكانيكية من تكييف هواء وأنظمة مكافحة حريق، وغيرها، بما يتوافق مع دليل التصميم ومتطلبات دائرة التعليم والمعرفة.

وأكدت دائرة التعليم والمعرفة أن برنامج مدارس المستقبل يتم تنفيذه ضمن الخطط الطموحة في الاستثمار الأمثل لإنشاء مدارس متكاملة، وفقاً لأفضل المعايير العالمية، وداعمة لخطط الدائرة في جعل المدارس مركزاً لإعداد جيل واعد متعلم.