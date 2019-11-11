«عاصمتي» للحفاظ على البيئة

أبوظبي ( الاتحاد) نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية مدينة زايد، فعالية توعوية مجتمعية لطلاب المدارس والجمهور تحت عنوان «عاصمتي» وتواصلت على مدى خمسة أيام في مدرسة الأرض السعيدة العالمية، ومدرسة أشبال القدس، ومدرسة درويش بن كرم، وحديقة مدينة محمد بن زايد جي 4.

وهدفت الفعالية إلى توعية طلاب المدارس وعامة الجمهور بأهمية الحفاظ على المظهر العام للمدينة والحد من المشوهات، والارتقاء بمظهر وجمال المناطق السكنية وخلق بيئة صحية نظيفة، وكذلك توعية الزوار بالاستخدام الأمثل للمرافـــق البلدية المجتمعية المختلفة من حدائق ومسابح وشواطئ ومماش وغيرها‏.

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