توعية بتدابير التنزه بالمناطق البرية في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد) عززت الدوريات المجتمعية بإدارة الشرطة المجتمعية في شرطة رأس الخيمة من جهودها التوعوية لكافة أفراد المجتمع عبر تقديم التوعية والإرشاد اللازمين حول التعريف بالسلوكيات الإيجابية الواجب اتباعها خلال وجودهم في المناطق البرية، تزامناً مع اعتدال الطقس، من خلال إطلاقها للحملة التوعوية المجتمعية التي تستهدف مرتادي تلك المناطق، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان، وتقديم أفضل الخدمات، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وأكد العقيد الدكتور راشد محمد السلحدي مدير إدارة الشرطة المجتمعية بأن الإدارة تحرص دائماً عند تنفيذ وتطبيق مختلف البرامج التوعوية للجمهور على بناء علاقة قوية ومتميزة معهم، آخذين بعين الاعتبار بأنهم شركاء في عملية تعزيز الأمن والأمان، وهو أنموذج يضاهي النماذج العالمية الرائدة في تعزيز قيم العطاء والتعاون اللامحدود بين الشرطة والمجتمع.

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