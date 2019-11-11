«الظفرة تستاهل» تَجْمع 17 ألف طن مخلفات متنوعة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أكد مركز أبوظبي للنفايات «تدوير» نجاح حملة «الظفرة تستاهل» التي انطلقت بالتنسيق والتعاون مع بلدية منطقة الظفرة وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في تحقيق أهدافها، ورفع مستوى الوعي البيئي لدى مجتمع الظفرة بمختلف شرائحه حول أهمية حماية البيئة من الملوثات ومشوهات المنظر العام وأثرها على سلامة وأمن وصحة المجتمع، حيث قامت الحملة بتجميع أكثر من 17 ألف طن من المخلفات المتنوعة من المخلفات الخضراء ومخلفات العزب ومخلفات الهدم والبناء، كما تم توزيع أكثر من 500 مطبوع متنوع من كتيبات توعوية وتثقيفية.

جاء ذلك، خلال حفل تكريم للشركاء الاستراتيجيين المشاركين في حملة «الظفرة تستاهل» الذي أقيم في قاعة المؤتمرات بفندق ويسترن في مدينة زايد، بحضور الدكتور سالم خلفان الكعبي مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات، ومحمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة عضو مجلس إدارة مركز أبوظبي لإدارة النفايات - تدوير، وعدد كبير من ممثلي الدوائر والمؤسسات المشاركة في الحملة.

ووجه محمد علي المنصوري خلال كلمته بالحفل، الشكر للشركاء الاستراتيجيين على الجهود المتميزة التي بذلوها، مؤكداً أهمية استمرار تلك العلاقات، والعمل على توطيدها وبناء شراكات قوية وطويلة الأمد.

كما تضمن الحفل محاضرة عن «عام التسامح»، بجانب عرض فيديو توعوي عن حملة «الظفرة تستاهل»، والدور الفعال الذي قامت به في جميع مدن الظفرة.

وأكد الدكتور سالم خلفان الكعبي، أن حفل التكريم جاء عرفاناً بالجميل لجميع الأفراد والمؤسسات الذين كان لهم دور في إنجاح فعاليات الحملة التي انطلقت العام الماضي وركزت على 6 مخالفات رئيسه، وهي الرمي العشوائي لمخلفات المزارع، والرمي العشوائي لمخلفات البناء، والعبث بالأصول العامة «حاويات النفايات»، والرمي العشوائي للأثاث والأجهزة الكهربائية، ورمي المخلفات خارج الحاوية المخصصة لذلك، والرمي العشوائي للحيوانات النافقة، كما تعمل على تحقيق بيئة آمنة وصحية في الظفرة، بالتعاون مع الشركاء للحد من السلوكيات الخاطئة في التعامل مع النفايات، فضلاً عن مواجهة الأضرار الناتجة عنها.