الإماراتية مريم اليماحي تفوز بجائزة "لوريال اليونسكو"

فازت الدكتورة مريم اليماحي بجائزة "لوريال اليونسكو" المرأة من أجل العلم. وكرمت معالي سارة الأميري وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، اليوم الاثنين خلال حفل أقيم في فندق "دبليو دبي، النخلة"، الدكتورة مريم اليماحي. وقدمت اليماحي بحثاً عن تطوير برنامج من خوارزميات ذكية لاسترجاع المعلومات من البيانات الضخمة، وحازت على براءتي اختراع. وتسعى، من خلال اكتشافها، إلى عمل محرك بحث عام يشبه محرك "جوجل" بصيغة متقدمة، يعتمد على الخوارزميات أكثر من استخدام المعالجات الصلبة. وتطمح الدكتورة اليماحي إلى تطبيق فكرتها لتصبح محرك بحث عالميا إماراتيا.

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