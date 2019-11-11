أبوظبي: تفعيل خدمة الرسائل النصية لدفع رسوم المواقف للزوار من "مجلس التعاون"

أعلن مركز النقل المتكامل في أبوظبي عن بدء تفعيل خدمة دفع رسوم المواقف لمركبات دول مجلس التعاون الخليجي عبر الرسائل النصية المباشرة من خلال رقم هاتف متحرك مسجل في دولة الإمارات وتقطع الرسوم من حساب العميل في شركة "اتصالات" أو " دو"، فيما يتم احتساب رسوم الرسائل النصية بحسب التعرفة المعتمدة، وذلك في إطار جهود المركز الرامية إلى توفير حلول ذكية لدفع رسوم مواقف المركبات ترتقي بمستوى الخدمة وتوفر أكبر قدر من الراحة والوقت والجهد.

يذكر أن ساعات تطبيق نظام "مواقف" تبدأ من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 مساء من السبت إلى الخميس، حيث تنقسم المواقف إلى نوعين : مواقف رئيسية ذات اللونين الأزرق والأبيض، بتعرفة 3 دراهم للساعة الواحدة وبحد أقصى للوقوف 4 ساعات ومواقف فرعية ذات اللونين الأزرق والأسود، بتعرفة 2 درهم للساعة أو 15 درهماً لليوم ولحاملي تصاريح السكان تم تخصيص مواقف من الساعة 9 مساء حتى الساعة 8 صباحاً محددة بلافتة إرشادية و/ أو بخط أزرق لسكان القطاع الخاضع للنظام، أما المواقف في مناطق الفلل، فهي مخصصة لحاملي التصاريح من سكان الفلل فقط ويمكن التعرف عليها عبر اللوحات الإرشادية الخاصة بها.

وتمكن هذه الخدمة زوار دول مجلس التعاون الخليجي من دفع رسوم مواقف في إمارة أبوظبي بيسر وسهولة عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة /على رقم 3009/ وتقتطع الرسوم من رصيدهم المتوفر في الهاتف المتحرك سواء كان المتعاملون من مستخدمي شبكة "اتصالات" أو "دو" .

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