الامارات | كاميرا مراقبة تكشف سرقة مليون درهم من منزل في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا مراقبة تكشف سرقة مليون درهم من منزل في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة استئناف أبوظبي، محاكمة آسيوي، متهم بسرقة مبلغ مليون درهم من خزينة أحد المنازل في إمارة أبوظبي، ومعاقب من محكمة أول درجة، بالحبس 3 سنوات والإبعاد عن الدولة، وقررت هيئة المحكمة حجز القضية للحكم.

وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام المتهم بالتخطيط مع آخر "مجهول" لسرقة أحد المنازل، وذلك بعد مراقبتهما للمنزل لمدة تزي عن 60 يوماً لدراسة كافة تفاصيله ومعرفة مواعيد عمل سكان المنزل وأوقات تواجدهم خارجه، حيث قام المتهم بدخول المنزل وسرقة نحو مليون درهم من خزينة المنزل، فيما تم القبض على المتهم داخل منزله وضبط الأموال المسروقة في نفس يوم الجريمة، بعد قيام الجهات الأمنية بتحديد شخصيته من خلال كاميرا مراقبة منزليه صورت دخول المتهم المنزل.

وأظهرت أوراق القضية، محاولة المتهم أنكار التهم الموجه إليه، وبمواجهته بتسجيل كاميرا المراقبة، والأموال المضبوطة في منزله اعترف بارتكابه الجريمة.

وطلب المتهم خلال جلسة محكمة الاستئناف، من هيئة المحكمة تخفيف حكم محكمة أول درجة، واستعمال أقصى درجات الرأفة معه، مرجعاً ارتكابه للجريمة إلى حاجته لإرسال أموال لعائلته، فيما قررت المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة غداً.