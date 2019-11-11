الامارات | ربة منزل تبلغ شرطة دبي عن رجل عارٍ في منزلها

شكرا لقرائتكم خبر عن ربة منزل تبلغ شرطة دبي عن رجل عارٍ في منزلها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغت ربة منزل من جنسية دولة خليجية، شرطة دبي، عن تسلل رجل عارٍ إلى منزلها، وحين انتقلت الدورية وجدت شاباً يحمل جنسية دولة خليجية، يبلغ من العمر 21 عاماً تبين أنه صديق ابنها، وقاوم رجال الشرطة أثناء القبض عليه وأحدث بأحدهم إصابات استدعت علاجه، وأحيل إلى النيابة العامة في دبي التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات، بتهمة الإعتداء على رجال الشرطة.

وقال المجني عليه من شرطة دبي إن بلاغاً ورد من ربة منزل عن وجود رجل أسيوي عار في منزله، فتم الانتقال إلى المكان، وعثر على المتهم فسئلت ما إذا كان هو المقصود، فأكدت أنه الشخص ذاته، وتبين أنه خليجي صديق ابنها.

وأضاف أن المبلغة ذكرت أنه دخل المنزل أكثر من مرة دون استئذان وكانت خائفة من الإبلاغ عنه، لكنه عاد مرة أخرى وكان عارياً، لافتاً إلى أنهم طلبوا منه ركوب دورية فرفض، فحاول المجني عليه وضع القيد في يديه إلا أن المتهم دفعه بقوة فأصابه بشفته وظل يضرب بكوعه ويدفعه هو وزميله إلى أن تمكنوا من السيطرة عليه وإدخاله دورية الشرطة، لافتاً إلى أنه اصابه هو وزميله بإصابات متفاوتة أثناء محاولة السيطرة عليه.