الامارات | تسهيلات في دفع رسوم "مواقف أبوظبي" لمواطني ومقيمي دول الخليج

شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيلات في دفع رسوم "مواقف أبوظبي" لمواطني ومقيمي دول الخليج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز النقل المتكامل في أبوظبي عن بدء تفعيل خدمة دفع رسوم المواقف لمركبات دول مجلس التعاون الخليجي عبر الرسائل النصية المباشرة، من خلال رقم هاتف متحرك مسجل في دولة الإمارات، بحيث تقتطع الرسوم من حساب العميل في شركة «اتصالات» أو «دو»، فيما يتم احتساب رسوم الرسائل النصية بحسب التعرفة المعتمدة، وذلك في إطار جهود المركز الرامية إلى توفير حلول ذكية لدفع رسوم مواقف المركبات ترتقي بمستوى الخدمة وتوفر أكبر قدر من الراحة والوقت والجهد.



وتبدأ ساعات تطبيق نظام "مواقف" في أبوظبي من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 مساءً من السبت إلى الخميس، حيث تنقسم المواقف إلى نوعين:

• مواقف رئيسية ذات اللونين الأزرق والأبيض، بتعرفة 3 دراهم للساعة الواحدة وبحد أقصى للوقوف 4 ساعات.

• مواقف فرعية ذات اللونين الأزرق والأسود، بتعرفة 2 درهم للساعة أو 15 درهماً لليوم. ولحاملي تصاريح السكان تم تخصيص مواقف من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 8 صباحاً محددة بلافتة إرشادية و/ أو بخط أزرق لسكان القطاع الخاضع للنظام. أما المواقف في مناطق الفلل، فهي مخصصة لحاملي التصاريح من سكان الفلل فقط ويمكن التعرف عليها عبر اللوحات الإرشادية الخاصة بها.



وأوضح المركز أن الخدمة الجديدة تمكّن زوار الدولة من مواطني وسكان دول مجلس التعاون الخليجي من دفع رسوم مواقف في إمارة أبوظبي بيسر وسهولة عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة (على رقم 3009) وتقتطع الرسوم من رصيدهم المتوفر في الهاتف المتحرك سواء كان المتعاملون من مستخدمي شبكة "اتصالات" أو "دو" بينما آلية الدفع ستكون كما هي موضحة في الجدول التالي:

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(رمز الدولة وفئة اللوحة) مسافة (رقم اللوحة) مسافة (موقف فرعي Sأو رئيسي P ) مسافة (المدة بالساعة)

المملكة العربية السعودية KSA 1234AFC S or P 1

SAU 1234AFC S 1

دولة الكويت KWT14 1234 S 1

مملكة البحرين BAH 1234 S 1

BHR 1234 S 1

سلطنة عمان OMN 1234AFC S 1

وأشار إلى أن جميع وسائل الدفع الأخرى أيضاً متاحة أمام زوار دول مجلس التعاون، عبر أجهزة الدفع المنتشرة في شوارع المدينة نقداً أو ببطاقة مواقف القابلة لإعادة التعبئة، أو عن طريق تطبيق درب، أو التسجيل في خدمة "م مواقف" عبر الموقع الالكتروني www.mpark.mawaqif.ae وفي هذا الشأن أشار المركز إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة المركز التي تهدف إلى توفير المزيد من الخيارات لتعزيز دور الأنظمة الذكية في تسهيل إجراءات الدفع