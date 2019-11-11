كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| مرايا بـ 240 ألف درهم مستوحاة من دبي

طرح فيرناندو ماسترانجيلو مجموعة Capital Capital هذا الأسبوع في Downtown Editions ضمن أسبوع دبي للتصميم وهي مستوحاة من الموارد الطبيعية في دبي.

واستخدم ماسترانجيلو الرمال المصبوغة باليد والزجاج المسحوق لإنشاء ثلاثة مرايا محدودة الإصدار بتكلفة تصل إلى 240 ألف درهم: أورورا، مارينا وصحارى. صحارى تشير إلى الشمس والمناخ؛ مارينا تشير إلى تأثير المجاري المائية والصلب؛ و Aurora تشيد بغروب الشمس في دبي. ويتم عرض المرايا الثلاثة حاليًا على شرفة D3’s Waterfront.

ويقول ماسترانجيلو: “إن تفسير المناظر الطبيعية والتاريخ وجوهر المنطقة الفريدة من خلال لغتي النحتية جزء لا يتجزأ من عملي الفني”.

وهذه القطع هي امتداد إبداعي لسلسلة Drift للفنان في نيويورك، وهي مرآة منحوتة وأريكة ومقعد وطاولة جانبية تلتقط الجمال الصارخ للأنهار الجليدية وتشكيلات الأرض الطبيعية.

وهناك تفاعل بين العناصر المصقولة بدقة والسطوح التي تحتفظ بصلابة رائعة، وتحاكي المرايا هدوء البحر، بينما تلتقط الرمال المصقولة الجمال غير المنتظم للتكوينات الجليدية، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.