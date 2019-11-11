كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن رحلات طيران من الإمارات بـ 1 درهم
يمكن لمواطني دولة الإمارات والمقيمين أن يخططوا لقضاء إجازتهم في الفلبين العام المقبل حيث تقدم Cebu Pacific أكبر شركة طيران في الفلبين، مقاعد بأسعار منخفضة تصل إلى 1 درهم.
وفي “Holiday Fun Seat Fest” مع Cebu Pacific، يمكن للمسافرين من دولة الإمارات حجز رحلة إلى الفلبين، وتغطي فترة السفر من 1 يونيو إلى 20 سبتمبر 2020.
ويعد هذا العرض الترويجي مثاليًا لأولئك الذين يرغبون في التخطيط لقضاء عطلاتهم المقبلة لعام 2020 مع أسرهم وأحبائهم، فضلاً عن تخصيص الأموال التي سيوفرونها لاكتشاف المزيد من جمال البلاد.
ويتوفر عرض “Holiday Fun Seat Fest” من 10 نوفمبر في الساعة 8 مساءً بتوقيت دبي ويستمر حتى 12 نوفمبر 2019 أو حتى نفاذ المقاعد الأخيرة.
بالإضافة إلى ذلك، تقدم شركة الطيران أيضًا خيارات إضافية للأمتعة حتى 30 نوفمبر 2019. ويمكن لأولئك الذين لديهم بدل للأمتعة التي تم شراؤها مسبقًا والبالغ 40 كيلوغرام الاستفادة من الأمتعة المسموح بها والتي تزيد عن 25 كيلوغرام، بحسب خليج تايمز.
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