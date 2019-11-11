كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن سينما شاطئية في الهواء الطلق بدبي هذا الشتاء
ستعرض سينما Azure Beach الشاطئية في الهواء الطلق أفلامًا رائعة كل ليلة أربعاء حتى نهاية يناير.
ومقابل 50 درهماً فقط، سوف يستريح رواد السينما في حديقة فندق ريكسوس بريميوم جي بي آر دبي على أكياس من القماش وأرائك دافئة تحت سماء الليل كل يوم أربعاء من الساعة 9 مساءً، وتبدأ الأفلام من الساعة 9:30 مساءً.
وتوجد الكثير من خيارات الأطعمة اللذيذة مثل البيتزا والهوت دوغ والبطاطا والبوشار، بحسب موقع واتس أون.
وتعرض العديد من الأفلام المثيرة والشهيرة مثل: The Fate of the Furious، وDevil Wears Prada، وRocketman، وCrazy Rich Asians، وCrazy Rich Asians، وCrazy Stupid Love، وDisney’s Aladdin.
لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على الرقم: 05207779472، أوزيارة الموقع: azure-beach.com
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