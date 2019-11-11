كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أكبر متاهة متحركة تفتتح في دبي
افتتحت في دبي ريفرلاند Wonder Maze أكبر متاهة متحركة في العالم على مساحة 30000 قدم مربعة.
في السابق، كانت المتاهة مفتوحة فقط في أبوظبي، لكنها توسعت الآن لتشمل العين ودبي. ويمكن لزوار دبي استكشاف المعالم السياحية في ريفرلاند في دبي باركس آند ريزورتس يوميًا بين الساعة 2 مساءً و 11 مساءً. كما يمكنك العثور على The Wonder Maze في حديقة حيوان العين.
إذا كنت تعتقد أن العثور على طريقك عبر المتاهة سيكون أمرًا صعبًا للغاية، فهناك أدلة على الطريق لمساعدتك. ابدأ في البرج المركزي، حيث ستحصل على بطاقة، ثم عليك حل الألغاز لمساعدتك في العثور على المخرج، بحسب موقع واتس أون.
المتاهة مفتوحة لجميع الأعمار، بحيث يمكن للجميع من العائلات إلى مجموعات الأصدقاء العمل معًا لمحاولة حل الأحجيات واجتياز المتاهة.
وتبلغ قيمة التذكرة 35 درهماً للحصول على تصريح دخول واحد، بالإضافة إلى 10 دراهم لكل لعبة توفر القرائن. ويمكن الحصول على تذكرة يوم كامل مقابل 70 درهم، وإذا كنت ترغب في الحصول على شهادة نجاح فستدفع 10 دراهم إضافية.
The Wonder Maze، ريفرلاند دبي، دبي باركس آند ريزورتس، يوميًا من 2 إلى 11 مساءً، هاتف: 0559495787 thewondermaze.com
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