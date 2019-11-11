بلدية أبوظبي تنفذ 17 مشروعاً تطويرياً في مدينة خليفة

هالة الخياط (أبوظبي)

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي 17 مشروعا تطويريا في مدينة خليفة منها 14 مشروعا لتطوير الطرق والبنية التحتية والساحات العامة.

وأوضحت البلدية ل «الاتحاد» أن المشاريع تشمل تصميم وتنفيذ والإشراف على أعمال الإصلاح المتكاملة لمشروع «وطني»، وكذلك مشروع أعمال التجميل الطبيعي بالمحيط الخارجي لمنطقة حدائق الراحة السكنية، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطات ضخ لتحويل مياه الأمطار في مدينتي خليفة وشخبوط.

وعملت بلدية مدينة أبوظبي على تطوير الطرق والبنية التحتية والساحات العامة في مدينة خليفة، حيث شملت أعمال التطوير 27 حوضاً في جنوب شرق، و12 حوضاً في جنوب غرب، وكذلك تطوير الطريق والبنية التحتية والساحات العامة للشارع رقم 40 والشارع رقم 12.

وفيما يخص تحسين ورفع كفاءة الطرق في مدينة خليفة، أفادت البلدية أنه تم العمل على توسعة وتطوير الشارع رقم 40 والشارع رقم 12 في مدينة خليفة من مزدوج إلى 3×3، وإلى 4×4 مع 5 تقاطعات، مع الأخذ في الاعتبار الخدمات القائمة وحمايتها أو نقلها، وذلك لرفع مستوى البنية التحتية في المدينة.

كما يتضمن المشروع أعمال توسعة الشوارع الرئيسة ضمن هذه الأحواض وأعمال الأرصفة وتطوير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وإنشاء شبكات ومحطات كهرباء فرعية مياه وإنارة الشوارع، بالإضافة إلى رفع كفاءة شبكة صرف مياه الأمطار.

وأفادت البلدية أن مشروع «وطني» الواقع ضمن مدينة خليفة يتضمن أعمال التصميم والتنفيذ والإشراف على أعمال الإصلاح المتكاملة للأصول القائمة وتوفير مرافق خدمية وأعمال التجميل الطبيعي في منطقة حدائق الراحة السكنية.

كما سيتم إنشاء 3 محطات رفع في منطقة خليفة لتحويل مياه الأمطار من مدينة خليفة ومدينة شخبوط في أماكن الصرف ذات المنسوب المنخفض ونقل المياه خلال شبكة صرف مياه الأمطار إلى محطة ضخ رئيسة ثم إلى مصب مياه الأمطار في منطقة شاطئ الراحة مع إحلال بعض خطوط الصرف الحالية وتركيب خطوط صرف جديدة لضمان سرعة تصريف المياه. وأوضحت البلدية أن إجمالي طول الطرق الداخلية التي ستعيد رصفها في مدينة خليفة يبلغ 112.73 كم، بينما يبلغ إجمالي طول الطرق التي ستحول إلى 3 حارات بكل اتجاه 65.85 كم، في حين يبلغ إجمالي طول الطرق الداخلية الجديدة 5.26 كم.

وبالنسبة لمسار الدراجات الهوائية، أوضحت البلدية أن إجمالي طول مسار الدراجات الهوائية المخطط إنشاؤه في مدينة خليفة يقدر ب 84.77 كم، ومن المتوقع إنجاز أكثر من70% من الأعمال الخاصة بهذه المسارات في الربع الرابع من العام المقبل، في حين يتوقع الانتهاء من الأعمال المتبقية في الربع الثاني من العام 2021.

وتشكل مسارات المشي وممرات الدراجات الهوائية التي انتهت من تنفيذها بلدية مدينة أبوظبي داخل جزيرة أبوظبي والمدن الجديدة، متنفسا لممارسي رياضة المشي والجري والتريض ممن يجدون فيها بيئة آمنة وصحية لممارسة هواياتهم الرياضية، وبما يحقق التنمية المستدامة المنشودة ويعزز معايير وجودة الحياة في إمارة أبوظبي، مؤكدة البلدية أنه يتم استخدام احدث التقنيات والمواد في التنفيذ والتي تساعد على امتصاص التأثير المعاكس على العمود الفقري لممارسي رياضة الجري. وأكدت البلدية أن الأعمال التطويرية للبنية التحتية التي تقوم بها بلدية مدينة أبوظبي تساهم بشكل كبير في توفير مناطق خدمات تجارية لتغطي احتياجات سكان المدينة.

وأوضحت البلدية أن هذه المشاريع بعد استكمالها سيكون لها شأن كبير في الارتقاء بجودة الحياة في المدينة، وتسخير مرافق بنية تحتية متكاملة لجميع السكان، مؤكدة حرصها على سلامة الجمهور العام أثناء المرور بمناطق الأعمال والمشاريع.

وضمن استراتيجيتها لتطوير منظومة البنى التحتية في جميع المدن، وخصوصا المدن الواعدة مثل مدينة خليفة، وتهيئة الخدمات القادرة على مواكبة التطور المتسارع الذي تشهده المدينة والنمو السكاني المضطرد، والتوسع الملحوظ بحجم الحركة الاقتصادية والتجارية فيها، الأمر الذي يتطلب وجود بنية تحتية بمواصفات ومعايير عالمية.

وفي إطار المسؤولية المجتمعية تعمل البلدية على توفير وتطوير حلول البنية التحتية المستدامة لمواكبة حركة التطور والنهضة الشاملة وما يترتب على ذلك من توسع ونمو وانتشار سكاني تشهده المدينة.