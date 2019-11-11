مناقشة نشاط محال السيارات المستعملة و«السكراب»

الشارقة (الاتحاد) عقد الفريق التنفيذي المشترك بين القيادة العامة لشرطة الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة، اجتماعاً لمتابعة ضوابط نشاط ممارسة عمل المحال الخاصة بتجارة السيارات المستعملة و«السكراب» بمدينة الشارقة، والمنطقتين الشرقية والوسطى بالإمارة، وآلية عمل الضبطيات الخاصة بالمنشآت التجارية، من خلال الاستعانة بالمواقع الجغرافية الخاصة بتلك المنشآت عن طريق تطبيقات دائرة التنمية الاقتصادية، إلى جانب وضع الاشتراطات التي تنظم عمل بعض المحال التجارية، كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاص عمل الفريق.

وعقد الاجتماع الذي يسهم في تعزيز الأمن وإسعاد المتعاملين بقاعة شهداء الإمارات بمقر القيادة، برئاسة العميد محمد عبدالله العوبد نائب مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد ناصر سعيد بن عفصان مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات، والسيد فهد أحمد الخميري مدير إدارة التسجيل والتراخيص بدائرة التنمية الاقتصادية، والعقيد فيصل بن نصار نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، وعدد من أعضاء الفريق المشترك من الجانبين.

وأكد العميد محمد عبدالله العوبد نائب مدير عام العمليات الشرطية، رئيس الفريق، عمق العلاقة والتعاون بين شرطة الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية في دعم مسيرة التحسين والتطوير الخاصة بممارسة الأنشطة الاقتصادية وتنظيم آلية عملها على مستوى الإمارة، مثنياً على دور دائرة التنمية الاقتصادية المتوافق مع أهداف وتوجهات شرطة الشارقة المنبثقة من استراتيجية وزارة الداخلية والرامية إلى تعزيز الأمن والأمان، ورضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

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