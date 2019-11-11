دعوة الرجال للفحص المبكر للكشف عن سرطان البروستاتا

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور باسل الطرابلسي، المسؤول الطبي الأول لدى المختبر المرجعي الوطني التابع لشبكة مبادلة للرعاية الصحية المتكاملة «إن سرطان البروستاتا يعتبر ثالث أكثر أنواع أمراض السرطان شيوعاً في الدولة»، مشدداً على ضرورة قيام الرجال الذين يعيشون بين الفئات العمرية المعرضة لخطر الإصابة بهذا المرض أو الذين لديهم تاريخ عائلي يزيد من خطر الإصابة به، التحدث إلى الطبيب حول كيفية إجراء الفحوص اللازمة في أقرب وقت ممكن، وقدّم الخبير الطبي شرحاً للأنواع المختلفة من الفحوص الطبية التي يتم الاعتماد عليها لتشخيص مرض سرطان البروستاتا، مؤكداً أن الكشف المبكر يزيد من معدلات الشفاء من المرض بنسبة تصل إلى 99%.

وأضاف قائلاً: «إن الكشف المبكر يُعتبر هو العامل الأكثر أهمية للنجاة من المرض، حيث يساهم الكشف المبكر في تخفيف حدة العلاج وتحسين النتائج النهائية للمريض».

وقال عندما يتم اكتشاف مرض سرطان البروستاتا في مراحله الأولية، فإن معدل الشفاء والنجاة منه يصل إلى 99%. ولكن في حال إذا تُرك المرض دون أن يتم اكتشافه، وسُمح له بالتطور والانتشار إلى مناطق أخرى من الجسم، فإن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات ينخفض بشكل كبير إلى 30%.