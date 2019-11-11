20 مشاركاً في «قدراتي» بالشارقة

الشارقة (الاتحاد) أطلقت مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات – تطوير، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، مؤخراً الدورة الثانية من برنامج «قدراتي» الإرشادي، وذلك استمراراً لجهودها المتواصلة في تأهيل الكوادر البشرية الشابة وصقل مهاراتها ودعم قدراتها القيادية.

ويستمر البرنامج حتى 12 ديسمبر المقبل بواقع خمسة أيام شهرياً، ويشارك فيه 20 متدرباً. ويهدف «قدراتي» إلى تحفيز المتدربين على اكتشاف إمكاناتهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات التي تواجههم في رحلة حياتهم المهنية، بحسب

خالد إبراهيم الناخي، مدير مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات- تطوير بالإنابة.

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