انطلاق مسابقة أفضل مدرب إداري في الإمارات

دبي (الاتحاد)

تنافس أربعة مدربين ضمن جائزة الإمارات لأفضل مدرب إداري، أول جائزة متخصصة في هذا المجال، والتي نظمتها جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين في مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية في منطقة البرشاء بدبي.

ضمت الجلسة المعرفية الأولى المرشحين محمد الحمادي، شيخة عبدالله ربيع، عواطف العامري وأحمد البركاني. حيث قدم كل مشارك عرضا تدريبيا لمدة 30 دقيقة متقيدا بأفضل معايير ممارسة المهنة، تم على إثره تقييم العرض والمشارك من قبل الجمهور ولجنة التحكيم عبر التصويت الإلكتروني. أفرز التصويت فوز عواطف العامري بالمركز الأول، مما أهلها للانتقال إلى المرحلة النهائية من الجائزة. سيتنافس الفائز في الجلسة المعرفية الأولى مع الفائزين في المراكز الأولى من الجلسات المعرفية الأخرى على لقب «أفضل مدرب إداري» في الجلسة النهائية للجائزة التي من المقرر عقدها ضمن فعاليات مؤتمر الجمعية السنوي 2020.

وقال الدكتور علي بن سباع المري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين: «تفتخر الجمعية بإطلاق جائزة الإمارات لأفضل مدرب إداري التي تعتبر هدفاً لخوض رحلة التميز ووسيلة فعالة طويلة الأمد لتحقيق الميزة التنافسية المستدامة التي تتطلبها الريادة في مجال التدريب الإداري».

وأضاف المري بأن الجائزة تشكل دافعا للمدربين من أجل تحفيزهم للمزيد من العمل على أفكار وأساليب جديدة من شأنها أن تخدم المجتمع المعرفي في الدولة، وتسهم في نقل الخبرات ونشر المعرفة بشكل مغاير عن المألوف.