«إكسبو 2020 دبي» يطلق نظام حجز زيارة طلبة المدارس

دبي (الاتحاد)

أطلق إكسبو 2020 دبي نظام الحجز الإلكتروني الخاص بالمدارس، الذي يساعد المدارس على تسجيل الطلبة وتنظيم الزيارات المدرسية بسهولة.

جاء هذا الإعلان ضمن فعاليات «ملتقى إكسبو للقيادات المدرسية»، الذي حضرته كلٌ من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، ومعالي جميلة المهيري، وزيرة الدولة للتعليم العام.

وشهد الملتقى أيضاً حضور أكثر من 600 مدير ومعلم وإداري من المدارس الحكومية والخاصة.

وشهدت فعاليات الملتقى توقيع عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة اتفاقات تلتزم بها بدعم إكسبو 2020 وبرنامج إكسبو للمدارس خلال الحدث الدولي الذي يستمر ستة أشهر، وذلك بتنظيم زيارات مدرسية لطلبتها، ومن بينها المدارس التي تتبع المنهج الفرنسي في دولة الإمارات، والتي وقع بالنيابة عنها لودفيك بويي سفير فرنسا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت مرجان فريدوني، الرئيس التنفيذي للأجنحة والمعارض في إكسبو 2020 دبي: إن مشاركة المجتمع المدرسي أساسية ومحورية في هذا الحدث التاريخي لأننا نريد أن نضمن أن يكون طلاب المدارس جزءاً من هذا الحدث العالمي.

وصمم برنامج إكسبو للمدارس أربعة أنواع من الرحلات المدرسية للطلبة تناسب جميع الفئات العمرية لخوض تجربة لا تتكرر في إكسبو 2020 دبي، وصممت هذه الرحلات بهدف تعزيز مفاهيم المناهج الدراسية للطلبة وتقديم المعرفة للطلبة في إطار الترفيه والمتعة. في رحلة «الكون في حركة» سيسافر الطلبة عبر ماضي التنقل وحاضره ومستقبله، من الاكتشافات القديمة إلى الذكاء الاصطناعي، في رحلة تشرح للطالب عملية التطور من خلال العوالم المادية والرقمية.

أما في رحلة «الكوكب المستدام»، فسيتعرف الطلاب على مسؤوليتهم تجاه صنع مستقبل أفضل من خلال زيارة جناح الاستدامة والتعرف على طرق الحفاظ على البيئة. وستتيح رحلة «عالم الفرص» للطلاب تعلم كيفية صنع الفرص والتعرف على أفكار جديدة تلهمهم للقيام بدور فعال وإيجابي في المجتمع.

وفي رحلة «إرث دولة الإمارات العربية المتحدة» سيتعرف الطلبة على ثقافة دولة الإمارات الغنية وتاريخها، بالإضافة إلى خططها لمستقبل ناجح ومشرق، ويلقون نظرة على تصميم جناح الدولة المميز المستوحى من أجنحة الصقر المحلّق. وعبر الرحلات الأربع سيكتشف الطلاب عوالم متعددة ستلهمهم للمشاركة في صنع مستقبل أفضل.