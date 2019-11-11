3 آلاف مستفيد من مساعدات «الأسر المتعففة»

أم القيوين (الاتحاد) قدمت لجنة الأسر المتعففة في أم القيوين، التابعة لجمعية دار البر، مساعدات إنسانية، مادية وعينية، انقسمت بين 16 باباً لـ«الخير»، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، استفاد منها 3233 مستفيداً ما بين الأسر والأفراد، من أعمار وشرائح اجتماعية مختلفة، بتكاليف إجمالية وصلت إلى 10169229 درهماً.

وقال علي العاصي، رئيس اللجنة: «إن المشاريع والمساعدات الخيرية، خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضيين، اشتملت على المساعدات التعليمية التي استفاد منها ألف و309 طلاب، بتكلفة 2622650 درهماً، والمساعدات الطبية استفاد منها 80 مريضاً بقيمة 551500 درهم، والمساعدات المالية المقطوعة التي ذهبت لمصلحة 611 أسرة، بتكلفة 3163885 درهماً، فيما استفادت 38 أسرة من المساعدات المخصصة لصيانة المنازل، بـ 962568 درهماً، و10 أسر من الأرامل والأيتام من بند المساعدات الخاصة بهذه الشريحة، بمبلغ 35600 درهم.

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