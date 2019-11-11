«تنفيذي دبي» ينظم برنامجاً تدريبياً للارتقاء بثقافة الحوكمة

دبي (وام) نظمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي برنامجا تدريبيا لأمناء السر في المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي.

وصمم البرنامج بهدف تعزيز أطر حوكمة عمل هذه المجالس واللجان وتعزيز أدائها بما يسرع من وتيرة تحقيق أهداف خطة دبي 2021 الرامية إلى بناء حكومة رائدة ومتميزة والنهوض بالعمل الحكومي إلى أعلى مستويات المنافسة العالمية، حيث تعتبر المجالس واللجان جزءا لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومي المشترك في الإمارة.

وانطلاقا من الدور الحيوي الذي يضطلع به أمناء السر في المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي في تعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة، والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، ركز البرنامج على تنمية المهارات وتطوير القدرات الفنية والفردية لأمناء السر، ورفع أدائهم المهني بما يساهم في رفع مستوى كفاءة العمل، وتحسين فعالية إدارة وتنظيم الاجتماعات، وتحقيق التناغم بين الأعضاء، وتعزيز مبادئ المسؤولية والمساءلة والشفافية في عملية صنع القرار.

وأكدت حمدة محمد بن كلبان، مدير إدارة الحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي أهمية تمكين وتطوير قدرات ومهارات أمناء سر المجالس واللجان الحكومية لتعزيز مساهمتها في الارتقاء بآليات العمل الحكومي وإرساء مكانة دبي كنموذج عالمي للابتكار والحوكمة الرشيدة والإبداع الحكومي تجسيدا لرؤية قيادتنا الرامية إلى تعزيز فعالية وكفاءة القطاع الحكومي.

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