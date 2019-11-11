الامارات | بكالوريوس علم نفس في كلية فاطمة للعلوم الصحية

شكرا لقرائتكم خبر عن بكالوريوس علم نفس في كلية فاطمة للعلوم الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت كلية فاطمة للعلوم الصحية، التابعة لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، عن تدشين تخصص البكالوريوس في علم النفس لأول مرة خلال العام الدراسي الجاري بفرع الكلية في أبوظبي، لاستقطاب خريجات «الثانوية العامة» المواطنات، ممن حصلن على نسبة نجاح لا تقل عن 80% مع منح المقبولات مكافآت شهرية بين 2000 و5000 درهم، وفق المعدل التراكمي للطالبة، خلال الدراسة المتقدمة في هذا التخصص الجديد.وقال مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية، التابع للمركز، الدكتور أحمد عبدالمنان العور، إن التخصص الجديد يأتي ضمن استراتيجية، لرفد المؤسسات الصحية بالمواطنات المتخصصات في مجال علم النفس.

وأكد مدير الكلية، الدكتور داريل كورنيش، أن شروط القبول اجتياز «الثانوية العامة» بمعدل 70% في تخصصات التمريض، والأشعة والتصوير الطبي، والإسعاف الطبي والطوارئ، ومعدل 80% في علم النفس والمسار المتقدم فقط بمعدل 80% في الصيدلة والعلاج الطبيعي للمواطنات وبنات المواطنات والمسار المتقدم بمعدل 90% لغير المواطنات في جميع التخصصات، إضافة إلى اجتياز «إمسات» والمقابلة الشخصية، مؤكداً أن التخصصات معتمدة محلياً ودولياً.