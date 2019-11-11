الامارات | بدور القاسمي تطالب بتمديد إجازة الأمومة في القطاع الخاص

شكرا لقرائتكم خبر عن بدور القاسمي تطالب بتمديد إجازة الأمومة في القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس مكتب الشارقة صديقة للطفل، أهمية التزام الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بقوانين العمل التي تراعي الاحتياجات الخاصة للمرأة، وفي مقدمتها حق حماية الأمومة. وأوضحت أن تبنّي معايير مهنية عالية تحفظ حقوق الأمهات العاملات يدعم مسيرة التنمية وجهود تمكين المرأة في الدولة.

وأشارت إلى أنه على الرغم من التزام العديد من مؤسسات القطاع الخاص بسياسات داعمة للأم الموظفة والأم المرضعة، إلا أننا نحتاج الى مواصلة الجهد والتطوير في هذا المجال لمواكبة التحديات التي تفرزها بيئة العمل، وأكدت أن تمديد مدة أيام إجازة الأمومة في القطاع الخاص عامل أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية، والوصول إلى التمكين الحقيقي للمرأة.

وجاءت تصريحات الشيخة بدور القاسمي بمناسبة مرور 100 عام على اعتماد المعايير الدولية لحماية الأمومة في العمل، وبالتزامن مع الأسبوع الوطني للرضاعة الطبيعية الذي تحتفل فيه الدولة خلال الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر 2019. وقالت الشيخة بدور القاسمي: «عندما يتعلق الأمر بالعدالة والحقوق لكل الفئات على اختلاف خصوصياتهم تكون الشارقة سباقة نحو تبنّيها وتطويرها، حيث أصبحت بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومنذ خمس سنوات، الإمارة الأولى التي تمنح إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 90 يوماً لموظفات دوائرها الحكومية».

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وأضافت: «ترسيخاً لمساعي الشارقة نحو تنمية المجتمع وتمكين كل فئاته من حقوقهم، أُطلق مشروع الشارقة صديقة للطفل، الذي كان يعرف سابقاً بحملة الشارقة إمارة صديقة للطفل في عام 2011 بموجب مرسوم أميري لتعزيز الحياة الصحية للأطفال، وتشجيع الرضاعة الطبيعية، عبر توفير بيئة داعمة للأمهات المرضعات في الإمارة. وشمل المشروع المرافق الصحية، ومؤسسات العمل، والأماكن العامة، والحضانات، وأثمرت هذه الجهود عن اختيار الشارقة أول مدينة صديقة للطفل في العالم في عام 2015 من قبل منظمة الصحة العالمية واليونيسف».

وتابعت: «إن المنجزات التي حققتها الإمارة على صعيد تمكين المرأة ورعاية الأطفال تأتي في سياق مجمل المنجزات التي حققتها الدولة برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في إمارة الشارقة، وسياسات قيادتنا الحكيمة، فدولة الإمارات اليوم ضمن أفضل الدول في دعم المرأة داخل بيئة العمل، والقانون الإماراتي يمنح المرأة العاملة إجازة ولادة مدتها 45 يوماً مدفوعة الأجر، إضافة إلى ساعات مخصصة للرضاعة لمدة عام واحد».

- القانون يمنح المرأة العاملة إجازة ولادة مدتها 45 يوماً مدفوعة الأجر.

- تمديد مدة أيام إجازة الأمومة في القطاع الخاص عامل أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية.