الامارات | ماجدة الرومي تشدو بـ «الأرض ستبقى عربية» في حفل «تحدي القراءة»

شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومي تشدو بـ «الأرض ستبقى عربية» في حفل «تحدي القراءة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يحتفي العالم العربي يوم الأربعاء المقبل بتتويج بطل الدورة الرابعة من تحدي القراءة العربي وذلك خلال حفل ضخم تحتضنه أوبرا دبي.

ويشهد الحفل الختامي مشاركة أكثر من 3 آلاف شخص من المسؤولين وأعضاء الوفود المشاركة من جميع أنحاء العالم ليتم إعلان الفائزين بكل من لقب بطل تحدي القراءة العربي لعام 2019 والمدرسة المميزة والمشرف المتميز.

كما يشهد إطلاق أغنية جديدة بصوت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي بعنوان «الأرض ستبقى عربية»، لتكون رسالة أمل وعلم إلى كل العالم العربي، وهي من كلمات الشاعر والمنتج والمؤلف المصري مدحت العدل، صاحب كثير من الإنتاجات الفنية العربية من أبرزها «أوبريت الحلم العربي» الذي يعد من أشهر الأغاني الوطنية العربية ومن لحان وتوزيع الموسيقار ميشال فاضل الذي يعد أحد أشهر الموسيقيين اللبنانيين وعازف البيانو في فرقة السيدة فيروز وصاحب البصمة في الكثير من الأعمال المتميزة لمجموعة من أهم الفنانين العرب.

وتبلغ مدة أغنية «الأرض ستبقى عربية» 7 دقائق وتسلط الضوء على آمال العالم العربي وتطلعات الجيل الجديد لغد أفضل، وقد تم تسجيلها في ثلاث دول بمشاركة أوركسترا كييف بقيادة المايسترو وعازف التشيللو الشهير دميتري يابلونسكي والتي تضم كوكبة من أبرز الموسيقيين الأوكرانيين الحائزين على جوائز عالمية وقامت بإخراج الأغنية المخرجة إنجي جمال صاحبة البصمة في الكثير من الأعمال الفنية المصورة المتميزة لمجموعة من أهم الأسماء العربية المعروفة في مجال الفنون.

وتمثل الأغنية التي تتضمنها الاحتفالية الختامية لتحدي القراءة العربي رسالة أمل إلى العالم بصفة عامة والشباب العربي بصفة خاصة فالرسالة التي تحملها هذه الأغنية ذات معاني قوية ستجعلها خالدة للأجيال القادمة.

وقالت ماجدة الرومي: «إن الفن هو اللغة المشتركة بين شعوب العالم ومن خلال هذا العمل الغنائي الذي يكتسب طابعا عربيا بمواصفات عالمية مع مشاركة أوركسترا كييف نهدف إلى أن نترجم المشهد الحضاري للشباب العربي وهم يتنافسون في ميادين الثقافة والمعرفة والعلوم وتحويله إلى رسالة عالمية تؤكد أن المستقبل العربي يحمل العديد من الفرص لتجاوز العقبات وتحقيق الإنجازات للمجتمعات العربية والأجيال الصاعدة، فمن خلال هذه الأغنية نعبر عن طموح وآمال الشباب العربي الواعد».

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وأضافت: «أنا أؤمن أن الوطن العربي غني بالمؤهلات الطبيعية والبشرية التي تعكس جمال وطننا العربي من المحيط إلى الخليج، كما أن الأجيال الصاعدة تزخر بالمواهب الفذة في شتى الميادين والتي يجب أن تسخر لخدمة أوطاننا فهم أمل المستقبل معربة عن سعادتها بالمشاركة في احتفالية تحدي القراءة العربي والتي ساهمت في خلق حراك ثقافي ومعرفي غير مسبوق في أوساط النشء والشباب العرب داخل الوطن العربي وخارجه».

بدوره قال الشاعر والمؤلف مدحت العدل: «أنا فخور جدا بهذا العمل الغنائي لما يمثله من آمال منشودة لشبابنا العربي وما يزيدني فخرا هو أن هذه الأغنية ستنطلق لأول مرة خلال الاحتفالية الختامية لأكبر مشرع معرفي وثقافي عربي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإن هذا العمل الفني يعكس تماما أهداف مبادرة تحدي القراءة العربي الهادف إلى نشر الأمل والإيجابية في تكوين جيل من المتميزين والمبدعين وتعزيز الحس الوطني والشعور بالانتماء إلى العالم العربي وثقافته ولغته وهويته».

وعبر الملحن والموزع الموسيقي ميشال فاضل عن سعادته بإطلاق أغنية «الأرض ستبقى عربية» خلال الحفل الختامي لمبادرة تحدي القراءة العربي وقال: «الموسيقى هي خير سفير بين الثقافات حيث تتخطى حواجز اللغة لتعزيز التفاهم بين الشعوب وهذا ما يؤكد أهمية الفنون في تقارب الشعوب، ونحن كفريق عمل الأغنية أردنا أن تكون رسالتنا هادفة وبناءة من خلال التكامل بين الكلمات واللحن والأداء لنعكس آمال وطننا العربي فرسالتنا ذات بعد عالمي لذلك اهتممنا بعناية بكل تفاصيل الأغنية لتكون رسالة واضحة وإيجابية تسافر عبر الأزمان وتبقى خالدة ولا تذبل».

بدورها قالت المخرجة إنجي جمال: «إن الحفل الختامي لتحدي القراءة هو أفضل منصة لإطلاق العمل الفني»الأرض ستبقى عربية«لما تمثله من دلالات تعكس رسالة الأغنية عن الأمل وتجاوز التحديات وبناء مستقبل أفضل للأجيال الصاعدة، لقد حاولت من خلال الصورة أن أرسل رسالة تقدير وامتنان لدولة احتضنت أحلام جميع من عاش فيها وعشته أنا شخصيا في الإمارات».

وتبث الاحتفالية الختامية لتحدي القراءة العربي 2019 بداية من الساعة 12 ظهرا على الهواء مباشرة عبر شاشة MBC ويقدمها كل من المذيعة شهد بلان والإعلامي أحمد اليماحي ويجري خلال الحفل اختيار بطل تحدي القراءة العربي من الأبطال الخمسة الذين كانوا قد تمكنوا من الوصول إلى المرحلة قبل النهائية للتصفيات بعد منافسات قوية شملت الأبطال الـ 16 المتوجين باللقب في 14 بلدا عربيا.

كانت التصفيات قبل النهائية التي دارت بين الأبطال الـ 16 المتوجين باللقب في بلدانهم، أسفرت عن تأهل 5 أبطال للتنافس على اللقب في الحلقة الثامنة والأخيرة في رحلة التتويج بلقب بطل تحدي القراءة العربي لعام 2019 وهم: البطلة هديل أنور من السودان والبطلة جمانة المالكي من السعودية والبطلة فاطمة الزهراء أخيار من المغرب والبطلة آية بوتريعة من تونس والبطل عبد العزيز الخالدي من الكويت.

وتمكن تحدي القراءة العربي عبر دوراته الأربع من توسيع نطاق تأثيره وهو ما انعكس إيجابيا على زيادة أعداد المشاركين ووصولهم إلى 30 مليون طالب وطالبة وتمكن تحدي القراءة العربي من تحقيق قفزات نوعية واضحة في أعداد المشاركين به ففي الوقت الذي شهدت فيه الدورة الأولى مشاركة نحو 3 ملايين ونصف مليون طالب من مختلف الدول العربية قفز هذا الرقم في الدورة الرابعة ليتجاوز أكثر من 13.5 مليون من 49 دولة وهذه الإحصائيات هي ترجمة لنجاح رسالة هذه المبادرة التي تهدف إلى إحداث نهضة في القراءة تستهدف جميع الطلبة في مدارس وجامعات الوطن العربي شاملة أبناء الجاليات العربية في الدول الأجنبية ومتعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرها.