محمد بن زايد يستقبل رئيس إقليم كردستان العراق

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة معالي نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ ــ بزيارة رئيس إقليم كردستان العراق إلى الدولة .

وبحث الجانبان خلال اللقاء الفرص الواعدة لتطوير علاقات التعاون بين دولة الإمارات والعراق بشكل عام وإقليم كردستان العراق بشكل خاص في العديد من الجوانب خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والإنسانية.

كما تبادلا وجهات النظر بشأن مجمل التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة.

وأكد الجانبان حرصهما المشترك على تنمية أوجه علاقاتهما والتعاون المشترك في شتى المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية بما فيه مصلحة الطرفين.

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وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على تعزيز الروابط الأخوية التي تجمعها مع جمهورية العراق الشقيقة.

من جانبه أعرب رئيس إقليم كردستان العراق عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة .. مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تجمع الجانبين.

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وثمن الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إقليم كردستان العراق في مختلف الجوانب خاصة مساعدته في مواجهة تحديات إيواء النازحين واللاجئين الذين يتوزعون في عدد من مناطق الإقليم.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.