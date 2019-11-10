محمد بن زايد يلتقي رئيسي "توتال" الفرنسية وبورصة "انتركونتيننتال"

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - كلا على حده - باتريك بويانيه رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة "توتال" الفرنسية وجيفري سبريتشر مؤسس ورئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لبورصة انتركونتيننتال رئيس مجلس إدارة بورصة نيويورك. وبحث سموه خلال اللقاءين اللذين عقدا على هامش ملتقى أبوظبي الرابع للرؤساء التنفيذين في مجال الطاقة واستثماراتها .. جوانب التعاون بين تلك الشركات والبورصات ونظيراتها في دولة الإمارات من الشركات المتخصصة والقطاعات المعنية بمجالات الطاقة. وتطرق لقاء سموه والضيفين إلى أعمال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" الذي يعقد خلال الفترة من 11 إلى 14 شهر نوفمبر في أبوظبي ويعد منصة عالمية من شأنها تمكين الخبراء والمختصين في قطاع النفط العالمي من تبادل المعلومات والأفكار التي تسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة في العالم. حضر اللقاءين معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة "الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها" وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي. اقرأ أيضاً... محمد بن زايد يحضر جانباً من ملتقى أبوظبي الرابع للرؤساء التنفيذيين

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