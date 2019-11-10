أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ترحب بالعالم في إكسبو دبي 2020 .
وقال سموه في تغريدة عبر حساب "تويتر" الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "مع أخي محمد بن راشد .. الإمارات ترحب بالعالم في إكسبو دبي 2020 .. محطة جديدة مرتقبة في مسيرة نهضتنا الحضارية".
اقرأ أيضاً... محمد بن راشد: فريق العمل الإماراتي يعمل بروح واحدة
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد: الإمارات ترحب بالعالم في إكسبو دبي 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.