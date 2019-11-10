محمد بن زايد: الإمارات ترحب بالعالم في إكسبو دبي 2020

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ترحب بالعالم في إكسبو دبي 2020 .

وقال سموه في تغريدة عبر حساب "تويتر" الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "مع أخي محمد بن راشد .. الإمارات ترحب بالعالم في إكسبو دبي 2020 .. محطة جديدة مرتقبة في مسيرة نهضتنا الحضارية".

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