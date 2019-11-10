الامارات | الشارقة توقف شركتين عن العمل لتنظيم رحلات "الباراشوتات" خلال تقلبات الطقس

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة توقف شركتين عن العمل لتنظيم رحلات "الباراشوتات" خلال تقلبات الطقس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت كل من دائرة الطيران المدني ودائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة اتخاذ الإجراءات الفورية بإيقاف شركتين عن العمل بعد تنظيمهما لرحلات "الباراشوتات" المائية في مدينة خورفكان لحين الانتهاء من التحقيقات بعد حادث سقوط ثلاثة "باراشوتات" يوم أمس تابعة للشركتين وذلك بسبب تقلبات الأحوال الجوية التي أدت إلى إصابة عدد من المتنزهين الآسيويين.
وتؤكد الجهات المعنية في إمارة الشارقة حرصها على سلامة الأفراد وعدم التهاون مع الجهات التي تنظم أنشطة ترفيهية أو رحلات خلال تقلبات الأحوال الجوية قد ينجم عنها تعريض حياة الأفراد للخطر.
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